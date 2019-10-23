لماذا قرّرت داخلية الوفاق غلق معبر راس الجدير ؟

تم مساء الأربعاء إغلاق المعبر الحدودي برأس جدير من قبل الوحدات الأمنية الليبية المشرفة على المعبر ،بقرار من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ومنع حركة العبور في الاتجاهين.

و شهدت الحركة خلال الساعات الماضية ارتفاع كبير في توافد العائلات الليبية نحو تونس بسبب تدهور الوضع الأمني داخل الاراضي الليبية ،ولم تعرف أسباب الغلق المفاجئ للمعبر الى الحد اللحظة.

وكان وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا شكا لوزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي، تعرض الليبيين القاصدين تونس عبر منفذ راس اجدير ،لمشاكل وعراقيل منها الانتظار لساعات طويلة في الجانب التونسي قد تتجاوز الـ24 ساعة في ظل وجود حالات إنسانية.

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