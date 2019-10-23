نتيجة الاشتباكات..العامة للكهرباء تؤكد انفصال دائرة الهضبة جنوب طرابلس

أخبار ليبيا24

أعلنت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء أنه نتيجة الاشتباكات الجارية في جنوب العاصمة طرابلس انفصلت على إثرها دائرة الهضبة جنوب طرابلس رقم “1” جهد 220 ك ف من الطرفين.

وأوضحت الدائرة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن انفصال الدائرة أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن محطات الهضبة، باب العزيزية، عين زارة، الزراعة.

وأشارت إلى أن العمل جارٍ على محاولة تغذية هذه المناطق رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه الشركة في تغذية أحمال هذه المحطات .

يذكر أن الهضبة الجنوب رقم “2” وكذلك دوائر الشرق الجنوب 2/1 وبعض دوائر نقل الطاقة 220 لازالت مفصولة بسبب وقوعها في مناطق الاشتباكات ولم تستطيع فرق الصيانة الوصول إليها وفي حالة عدم صيانة هذه الدوائر قد يؤدي ذلك إلى حدوث إظلام في بعض مناطق طرابلس.

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