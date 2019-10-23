انقطاع الكهرباء بهذه المناطق جنوب العاصمة طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء ،مساء الأربعاء نعن انقطاع الكهرباء ،عن محطة الهضبة ، باب العزيزية ، عين زاره ، الزراعة ،و ذلك نتيجة الاشتباكات الجارية في جنوب العاصمة طرابلس انفصلت على اثرها دائرة الهضبة جنوب طرابلس رقم “1” جهد 220 ك ف من الطرفين.

وقالت الشركة إنه جاري العمل الآن على محاولة تغذية هذه المناطق رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه الشركة في تغذية احمال هذه المحطات .

و أشارت الشركة أن الهضبة الجنوب رقم “2” وكذلك دوائر الشرق الجنوب 2/1 وبعض دوائر نقل الطاقة 220 لازالت مفصولة بسبب وقوعها في مناطق الاشتباكات ولم تستطيع فرق الصيانة الوصول إليها وفي حالة عدم صيانة هذه الدوائر قد يؤدي ذلك الى حدوث أظلام في بعض مناطق طرابلس.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا