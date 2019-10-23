الضمان الاجتماعي ينفي الحجز على مرتبات العاملين في طبي بنغازي

أخبار ليبيا24

نفى صندوق الضمان الاجتماعي ما ورد على لسان مدير مركز بنغازي الطبي فتحية العريبي حول قيام الصندوق بالحجز على مرتبات العاملين والأطقم الطبية والطبية المساعدة بالمركز.

وأوضح مساعد مدير إدارة الإعلام بصندوق الضمان الاجتماعي خالد أوريث – عبر إدارة الإعلام والتوعية – أن إدارة تسجيل الاشتراكات بالصندوق خاطبت إدارة المركز بضرورة الدفع مراراً إلا أن تقاعس مركز بنغازي الطبي عن أداء اشتراكاته الضمانية منذ بداية العام 2019 ألزم الصندوق بالحجز إدارياً على قيمة الاشتراكات المستحقة وهي 15% من إجمالي الراتب الشهري.

وأكد أوريث صحة الإجراءات المتبعة من قبل الصندوق وأن الإدارة المعنية قامت بتنفيذ أمر الحجز بعد الإخطارات المتكررة للمركز عن طريق المحكمة وعن طريق بريد تسجيل الوصول إلا أن المركز تجاهل تلك الإجراءات.

ونوه مساعد مدير إدارة الإعلام أنه تم رفع الحجز عن أرصدة المركز بداية الأسبوع الحالي بعد استيفاء كافة الاشتراكات المستحقة للصندوق قانونياً والتي هي أموال المتقاعدين كفلت إدارة الصندوق صونها ورعايتها والذود عنها.

يشار إلى أن المادة (71) ـ الحجز الإداري ـ نصت: ” إذا تخلف الملزم بأداء الاشتراكات الضمانية ـ أيا كان ـ عن تنفيذ إلتزامه أو عن أداء غرامات التأخير المستحقة عليه فتستوفى هذه الاشتراكات والغرامات بإجراءات الحجز الإداري وذلك عملا بقانون الحجز الإداري رقم (152) 1970م وتعديلاته والقرارات الصادرة تنفيذا له.

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