جلالة: قدمنا 120 مليون دينار إلى عدة بلديات لتحمل أعباء العائلات النازحة

ليبيا – قال وزير شؤون النازحين بحكومة الوفاق يوسف جلالة على أن استمرار الاشتباكات المسلحة جنوب طرابلس يهدد استقرار مناطق أخرى في العاصمة قد تلجأ العائلات فيها إلى النزوح.

جلالة أشار في حديث لـ”أصوات مغاربية” إلى أن حكومة الوفاق منحت منذ بداية الأزمة حوالي 120 مليون دينار ليبي أي نحو 85 مليون دولار لـ 64 بلدية في المنطقة الغربية لتحمل أعباء العائلات النازحة ومعالجة الأضرار المترتبة عن النزوح.

وأوضح أن حكومة الوفاق ستتحمل أعباء مالية لتعويض العائلات والأسر النازحة نتيجة التدمير الذي يطال المرافق العامة والخاصة ومنازل المواطنين عند انتهاء الحرب في العاصمة.

المرصد – متابعات

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