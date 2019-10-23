المسماري: المعارك تشهد تطور ايجابي.. والجيش سيدخل طرابلس خلال أيام

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، إن شرعية عمليات الجيش مستمدة من الشعب الليبي.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي عقده في بنغازي مساء اليوم، سندخل العاصمة طرابلس خلال أيام.

وأشار إلي أن عقيدة الجيش الوطني تحتم إنهاء المعركة بأقل الخسائر في الأرواح البشرية، مضيفاً أن عملية الكرامة صارت رمزا للوطنية داخل ليبيا و خارجها. نحن أمام مهمة تاريخية تنفّذ في إطار القانون”.

وقال المسماري: “إن القوات المسلحة تخوض معركة شاملة بكافة المحاور العسكرية من سرت إلى زوارة وهي في مراحلها الأخيرة، في حين تقوم القوات الجوية بعمليات استطلاع دورية على طول خط العمليات العسكرية للقوات المسلحة”.

وأكد أن المعركة الآن تشهد تطور إيجابي كبير جدا بهدف القضاء على الميليشيات والعصابات الإجرامية.

ولفت المسماري إلى أن القوات الجوية استهدفت في أكثر من مناسبة وعلى مدار أيام الأسبوع، مواقعا داخل الكلية العسكرية مصراتة، والتي كانت تستعد لإطلاق طائرات تركية مسيرة نحو مراكز القوات المسلحة وتم تدمير هذه الأهداف بالكامل.

وقال إن “الاموال القطرية والتركية دمّرت العاصمة طرابلس، وهدف عملياتنا في طرابلس القضاء على الجماعات الإرهابية والإجرامية في العاصمة”، مشيراً إلى أن “هناك حملة إعلامية كبيرة جدا تستهدف قوات الجيش الليبي”.

وذكر “نعمل على الوصول إلى تنظيم انتخابات حرّة تلبي تطلعات الشعب الليبي”.

وقال المسماري “سنحاسب فائز السراج(رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا) أمام الشعب الليبي”.

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