السراج ينفي مشاركة قوات تركية في الحرب على طرابلس (فيديو)

نفى رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج ،الأربعاء ،وجود قوات تركية على الأراضي الليبية ،في المقابل أكد وجود تعاون مع أنقرة في عدة مجالات من بينها الأمنية.

وقال السراج في لقاء مع روسيا اليوم ،إن المجلس الرئاسي لا يتردّد في التعامل مع أي طرف للدفاع عن نفسه ، موضحا أنه حق مشروع لا يمكن مصادرته.

و أكد السراج أن حكومة الوفاق التزمت بقرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا ،على مدى السنوات الماضية، مشيرا في المقابل ،بأن قوات الجيش الليبي بقيادة حفتر تتحصل على السلاح و قد كانت طيلة سنوات تعزز ترسانتها من الأسلحة

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