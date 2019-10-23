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السراج ينفي مشاركة قوات تركية في الحرب على طرابلس (فيديو)

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نفى رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج ،الأربعاء ،وجود قوات تركية على الأراضي الليبية ،في المقابل أكد وجود تعاون مع أنقرة في عدة مجالات من بينها الأمنية.
وقال السراج في لقاء مع روسيا اليوم ،إن المجلس الرئاسي لا يتردّد في التعامل مع أي طرف للدفاع عن نفسه ، موضحا أنه حق مشروع لا يمكن مصادرته.
و أكد السراج أن حكومة الوفاق التزمت بقرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا ،على مدى السنوات الماضية، مشيرا في المقابل ،بأن قوات الجيش الليبي بقيادة حفتر تتحصل على السلاح و قد كانت طيلة سنوات تعزز ترسانتها من الأسلحة

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • السراج بينفى كل حاجة واضح ان بيتعاطى حشيش والذى قلتم عنه شيكولاته فى لندن تجعله ينسى الم يقل من قبل انه لايوجد جيش فى المنطقة الغربية والشرقية مع انه بيسمى نفسه القائد الاعلى للجيش الله يخرب بيت الحشيش ومن يتعاطوه ومن قبل انكر معرفته باللواء احمد المسمارى وقريبا سينكر انه يوجد بلد اسمها ليبيا اصلا السراج اخر جنان وينكر ماهو معلوم وواضح وضوح الشمس طيب اسألوه تعرف واحد اسمه فائز السراج سيقول ولاعمرى سمعت عنه اه يانفوخى

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