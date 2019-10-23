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اجدابيا :القبض على سوداني فر من أحكام بالسجن‎

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام أفراد فرع مكافحة الهجرة غير الشرعية اجدابيا بإلقاء القبض على أحد المطلوبين  من الأجانب ويدعى ( م ، س ، ح) سوداني الجنسية.
رئيس لجنة حصر الوافدين بجهاز الهجرة الغير شرعية باجدابيا – أحمد المشري – قال في تصريح ” لبوابة إفريقيا الإخبارية “، اليوم الأربعاء أن السوداني مطلوب لدى وحدة تنفيذ الاحكام بمكتب المحامي العام بمدينة البيضاء وعليه حكم بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة حيازة وشرب الخمر ، وقد فر  إلى مدينة اجدابيا حيث ألقي القبض عليه بشارع الخياطين وسط المدينة ، مؤكدا على أنه قد تمت إحالته إلى الإدارة العامة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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