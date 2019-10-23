ارتفاع خطير لحالات المصابة باللشمانيا في بني وليد

في مؤشر خطير لارتفاع الحالات المصابة بمرض اللشمانيا في بني وليد اعلن أيمن الهوادي مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بني وليد في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية عن ارتفاع عدد المصابين بمرض اللشمانيا في بني وليد الى 251حالة من خلال الاحصائيات التي جرت في عيادات الجلدية داخل مكتب الرعاية الصحية الأولية ومركز الصحي الزملة

وطالب الهوادي بزيادة جرعات العلاج من المركز الوطني للأمراض السارية والمشتركة بشكل عاجل لسيطرة على هذا المرض

الجدير بالذكر ان عدد الحالات المصابة خلال الأسبوع الماضي بلغت 144 حالة وتتم علاجهم بمكتب الرعاية الصحية بني وليد بعد امداد الرعاية الصحية باللقاحات الخاصة بالمرض.

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