مسؤول حكومي يعلن إيقاف ضخ المياه إلى المشاريع الزراعية شرق سرت

أكد مدير موقع سرت بجهاز تنفيد وإدارة مشروع النهر الصناعى مهندس رمضان الفليدنى إيقاف ضخ المياه على كافة المشاريع الزراعية الواقعة شرق سرت.

وقال رمضان الفلديني لـ«بوابة الوسط» الأربعاء إن «السبب هو ايقاف ضخ المياه القادمة من الخزان الرئيسيى أجدابيا إلى سرت وانقطاع المياه الخاصة بالشرب عن سرت مند قرابة شهر».

وأضاف: «كميات ضخ المياه لمدينة سرت تقدر بحوالي 220 ألف متر مكعب يوميا، بينما استهلاك متساكنى مدينة سرت يوميا تقدر بحوالي 50 ألف متر مكعب من المياه».

يذكر أن سكان مدينة سرت يعانون من عدة أزمات منها انقطاع المياه عن منازلهم مايضطرهم لشراء المياه بأسعار مرتفعة تصل إلى 100 دينار للصهريج الواحد سعة 12 ألف لتر، بالإضافة إلى تأخر المرتبات وعدم وجود سيولة نقدية بالمصارف.

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