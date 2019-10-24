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مسؤول حكومي يعلن إيقاف ضخ المياه إلى المشاريع الزراعية شرق سرت

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكد مدير موقع سرت بجهاز تنفيد وإدارة مشروع النهر الصناعى مهندس رمضان الفليدنى إيقاف ضخ المياه على كافة المشاريع الزراعية الواقعة شرق سرت.

وقال رمضان الفلديني لـ«بوابة الوسط» الأربعاء إن «السبب هو ايقاف ضخ المياه القادمة من الخزان الرئيسيى أجدابيا إلى سرت وانقطاع المياه الخاصة بالشرب عن سرت مند قرابة شهر».

وأضاف: «كميات ضخ المياه لمدينة سرت تقدر بحوالي 220 ألف متر مكعب يوميا، بينما استهلاك  متساكنى  مدينة سرت يوميا تقدر بحوالي 50 ألف متر مكعب من المياه».

يذكر أن سكان مدينة سرت يعانون من عدة أزمات منها انقطاع المياه عن منازلهم مايضطرهم لشراء المياه بأسعار مرتفعة تصل إلى 100 دينار للصهريج الواحد سعة 12 ألف لتر، بالإضافة إلى تأخر المرتبات وعدم وجود سيولة نقدية بالمصارف.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • أي مشكلة في المؤسسات الحكومية سواء كهرباء او مياه او مشاكل في نقص النفط والبنزين او مشاكل في المشاريع الزراعية / اعرفوا ان ورآها المصريين – المصريين تم القبض على مجموعة منهم ًواعترفوا انهم ارسلوا لليبيا للتخريب المؤسسات الحكومية ومحاولة زعزعة الاقتصاد الليبي – ومحاولة تسويق منتجاتهم باي شكل من الأشكال وجعل ليبيا سوق لبضاعتهم لتحسين اقتصادهم المصري وعدم تنحي السيسي من سدة الحكم المصري – وهذا اعترافات المقبوض عليهم المخربين . ولا حول ولا قوة الا بالله .

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