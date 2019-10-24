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مكتب تنسيقية المرأة بمدينة سبها يعقد اجتماعه مع المنتسبات لجهاز الشرطة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت مديرة مكتب تنسيقية المرأة الليبية لدعم ثورة الكرامة بالمنطقة الجنوبية، مسعودة ألبركي، اجتماعا مع النساء المنتسبات لجهاز الأمن والشرطة بمدينة سبها.

وأوضحت البركي أن الاجتماع، لدعم المنتسبات لجهاز الشرطة، في ظل الظروف الراهنة، و للوقوف على المصاعب التي تواجههنّ أثناء قيامهن بعملهن، ولتأكيد أن تنسيقية تمكين المرأة الليبية، ستقف لجانب أعضاء الشرطة النسائية من ضباط وضباط صف وأفراد الأمن بشكل عام.

وثمّنت مديرة مكتب تنسيقية المرأة الليبية، موقف القيادة العامة للجيش الوطني، على جهودها لإرساء الأمن واستعادة العاصمة في عمليتها العسكرية.

من جهتها، أكدت رئيس عرفاء عضو في مديرية أمن سبها وقسم الترخيص والمرور سبها، حواء موسى سليمان، أن المرأة العاملة بجهاز الشرطة، واجهت مشاكل أمنية بسبب انعدام الأمن، أما الآن وبعد استئناف العمل، فإن الجهاز والمنتسبات لهُ، سيعملون عى ترسيخ الأمن بالمدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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