الشركة العامة الكهرباء: احتمالية حدوث إظلام تام على بعض مناطق طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن الاشتباكات الجارية في جنوب طرابلس، أدّت إلى فصل دائرة الهضبة رقم “1” جهد 220 ك ف من الطرفين، وأدّت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المحطات التالية، الهضبة، باب العزيزية، عين زاره، الزراعة.

وأوضحت الشركة، أن أعمال الصيانة وإعادة تغذية المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء، متواصلة، رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه الشركة في تغذية أحمال هذه المحطات.

وأشارت الشكرة العامة للكهرباء، أن دائرة الهضبة الجنوب رقم “2” وكذلك دوائر الشرق الجنوب 2/1 وبعض دوائر نقل الطاقة 220، لازالت مفصولة بسبب وقوعها في مناطق الاشتباكات، وأن فرق الصيانة لم تستطع الوصول إليها، وفي حالة عدم صيانة هذه الدوائر قد يؤدي ذلك إلى حدوث إظلام في بعض مناطق طرابلس.

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