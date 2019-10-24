سلسله غارات جوية لسلاح الجو جنوب العاصمة طرابلس

أعلنت غرفة العمليات التابعة للقيادة العامة للجيش اليبي ،فجر اليوم الخميس ،عن تنفيذ سلاح الجو سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع جنوب العاصمة طرابلس ،منها بوابه للمصاريت بصلاح الدين قرب مصحه الوتين و موقع مقر المجدوب الخله و منطقة وادي الربيع و المشروع الهضبه و معسكر حمزه.

و كان اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي ،أكد ،أن القوات المسلحة تخوض معركة شاملة بكافة المحاور العسكرية من سرت إلى زوارة وهي في مراحلها الأخيرة ،وقال خلال مؤتمر صحفي عقد في بنغازي ” سندخل العاصمة طرابلس خلال أيام”.

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