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بلدية سرت تواصل حملة النظافة الواسعة بالمدينة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لليوم الثاني، تتواصل حملة النظافة الواسعة، بمدينة سرت، استهدفت المواقع المجاورة للمدينة الرياضية وسوق بيع الخضروات، الذي يعاني من تراكمات المخلفات وتراكمات الخضروات.

وقامت الحملة بإزالة  الأكشاك والعشوائيات داخل السوق للمحافظة على البيئة، ضمن نشطاطات بلدية سرت على متابعة خدمات النظافة والمحافظة على البئية بالمدينة.

ويشرف على الحملة، فريق خدمات النظافة العامة التابع لشركة خدمات النظافة العامة بسرت.

وحضر عضو المجلس البلدي سرت ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار إبراهيم مليطان، بداية انطلاق الحملة، بمساعدة عناصر من جهاز الحرس البلدي وعناصر أمنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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