طبرق تشهد أعمال تنظيف جزيرة المدخل الغربي للمدينة

شهدت مدينة طبرق، أعمال تنظيف جزيرة المدخل الغربي لغرض زراعتها بالنجيلة، بإشراف شركة الخدمات العامة تساهم في التنظيف والتجهيز، ضمن إطار اهتمامات المجلس التسييري بالمدينة، لإظهارها بالمظهر اللائق.

من جهة أخرى، عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، اجتماعا بحضور عضو المجلس هاشم أمصادف مع مدير مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي ومدير المصرف التجاري قاسم المسماري ومدير التخطيط العمراني المهندس محمد علي سالم.

وناقش الاجتماع ضرورة سرعة فتح فرع مستقل للمصرف التجاري، بجوار المركز الطبي تكون له كافة الصلاحيات لفتح حسابات وغيرها من المزايا.

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