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مركز الطب الميداني والدعم يعلن مقتل أحد منتسبيه في غارة جوية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مركز الطب الميداني والدعم، مقتل أحد أعضاء قسم الإسعاف والطوارئ بالمركز سالم انفيص، أثناء آدائه لمهامه الإنسانية في إنقاذ العالقين في مناطق الإشتباكات المسلحة.

وأشار المركز، أن القصف الجوي فجر أمس، أدّى إلى مقتل عضو قسم الإسعاف، بالمستشفى الميداني صلاح الدين، الذي كان له دور كبير في خدمة وإنقاد جرحى الاشتباكات من جميع الأطراف.

وقدّم مركز الطب الميداني والدعم، التعازي في وفاة أحد منتسبيه الذي كان يؤدي في مهمته الإنسانية بمناطق الاشتباكات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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