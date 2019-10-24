مركز الطب الميداني والدعم يعلن مقتل أحد منتسبيه في غارة جوية

أعلن مركز الطب الميداني والدعم، مقتل أحد أعضاء قسم الإسعاف والطوارئ بالمركز سالم انفيص، أثناء آدائه لمهامه الإنسانية في إنقاذ العالقين في مناطق الإشتباكات المسلحة.

وأشار المركز، أن القصف الجوي فجر أمس، أدّى إلى مقتل عضو قسم الإسعاف، بالمستشفى الميداني صلاح الدين، الذي كان له دور كبير في خدمة وإنقاد جرحى الاشتباكات من جميع الأطراف.

وقدّم مركز الطب الميداني والدعم، التعازي في وفاة أحد منتسبيه الذي كان يؤدي في مهمته الإنسانية بمناطق الاشتباكات.

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