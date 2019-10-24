انفجارات عنيفة وقصف مدفعي عشوائي يهز العاصمة طرابلس.. اخر المستجدات

تشهد العاصمة طرابلس وفي هذه الاثناء انفجارات عنيفة وتساقط عدد من قذائف المدفعية الثقيلة عشوائياً بحسب شهود عيان وسكان محليون.

وقال شهود عيان أن ما يسمع بالعاصمة ناتج عن اطلاق صواريخ الهاوزر من منطقة مشروع الموز بين المزارع والمدنيين، ويتم اطلاقها من قبل قوات الوفاق بشكل عشوائيا باتجاه معسكر اليرموك ومحيطه.

وكانت غرفة عمليات الجيش قد أكدت قيام قوات الوفاق بقصف عشوائي في وقت سابق من مشروع الموز، قبل أن يقوم سلاح الجو بقصف المدفعية وتدميرها.

وأكد شهود عيان أن اشتباكات قوية تسمع قرب معسكر اليرموك بمنطقة الخلة، ولا يزال تحت سيطرة قوات الجيش الوطني.

وذكر الشهود أن اشتباكات عنيفة تسمع من منطقة مشروع الهضبة باتجاه شارع الخلاطات جنوب العاصمة، والذي شهد ايضا قصفا جوياً من قبل سلاح الجو التابع للجيش الوطني.

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