كتيبة 155: قوات الوفاق وشورى بنغازي قامت بتصفية أسرى تابعين للجيش -صورة

نعت الكتيبة 155 مشاة التابعة للجيش الوطني 3 عناصر من مقاتليها، بعد أن تعرضوا للأسر وتم تصفيتهم من قبل قوات الوفاق، بحسب قولها.

وأشارت الكتيبة في بيان نعي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك إلى أن قوات الوفاق قامت بتصفية كل من النقيب مطلب طبيقة وفيصل العماري.

كما نعت الكتيبة 155 مشاة في وقت سابق الملازم محمد لربد، متهمةً مقاتلي شورى بنغازي بتصفيته في تقاطع السويحلي الخلة بعد حصاره ونفاذ ذخيرته.

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي يخوض منذ 4 ابريل الماضي قتالا ضد قوات حكومة الوفاق التي مقرها طرابلس لتطهير المدينة من المليشيات والعصابات الاجرامية حسب وصفه.

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