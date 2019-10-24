تعرّف على البرنامج الزمني لمهرجان الخريف السياحي بهون

تنطلق غدا الجمعة، الدورة الثالثة والعشرين لمهرجان الخريف السياحي بهون، لمدة أربعة أيام، حافلة بالنشاطات الفنية والثقافية والاجتماعية.

وسيبدأ اليوم الأول للمهرجان في دورته الجديدة، بافتتاح المعارض “معرض التراث الأصيل- معارض متحف المدينة- معرض فنون النخلة- سوق المنتجات الشعبية- صوق التمور- جدارية الخريف”، إضافة إلى محاضرة “مداخل للبحث في الأغنية الشعبية بالجفرة”، وسيشهد اليوم الأول حفل الافتتاح للدورة الثالثة والعشرين بالعرس الشعبي، وزيارة لدار بركوس للتراث وملتقى الخريف الثقافي الثاني عشر.

وفي اليوم الثاني للمهرجان، السبت، سيشهد عروضا للفروسية وأخرى لأفراح النجع، وحفل فني ساهر تقيمه “فرقة زرياب للموسيقى وفرقة هون للموسيقى.

وفي يوم الأحد، ثالث أيام المهرجان، سيبدأ بتجسيد الحياة اليومية ومحاضرة “طرابلس في تاريخ الرحالة الغربيين”، إضافة إلى الألعاب الشعبية بمصاحبة فرق الفنون الشعبية، وملتقى شباب الخريف الثالث، وحفل فني منوع برعاية فريق هون ميديا.

أما في اليوم الختامي للمهرجان، يوم الأثنين، سيبدأ برالي الخريف لتحدي الرمال، ومشاركة لجمعية أيادي الخير ومكتب الدعم بالجفرة وعروض أعراس النساء، وفي نهاية اليوم، سيكون هناك حفل اختتام تحييه فرقة الفجر الجديد للمالوف.

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