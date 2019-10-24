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ناكر يعلق على الصورة المتداولة له مع الصلابي في تونس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علّق رئيس ” حزب القمة ” عبدالله ناكر على الصورة  المتداولة له عبر صفحات التواصل الإجتماعي مع القيادي في جماعة الإخوان المسلمين علي الصلابي أمام مقر حركة النهضة في تونس . 

وقال ناكر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مساء الأربعاء أن ملابسات هذه الصورة هي تمسكه بالجلوس من أجل ” لمة وطن ” في إشارة منه إلى إسم الملتقى الذي يعتزم حزبه عقده للمصالحة الوطنية الشاملة .

الصورة المنتشرة لناكر والصلابي في تونس

وقال ناكر أن  هذا الجلوس هو للم شمل الليبيين وحقن دمائهم وأضاف : ” جلسنا مع الجميع  وعلى رأسهم علي الصلابي وحفتر والسراج ومصراتة وجماعة النظام السابق حتى تتحقق المصالحة الشاملة الحقيقية  ” .

يشار إلى أن ناكر قد أعلن عن ملتقى ”  لمة وطن ” الذي يعتزم حزبه عقده قبل نهاية هذا الشهر بعد تأجيله في سبتمبر الماضي وقال أن هدف الملتقى هو ” إيقاف الحرب الدائرة ” معتبراً أن الجميع لن يجني أي فائدة منها مايحتم على الكل الجلوس للتحاور .

 

المرصد – متابعات

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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