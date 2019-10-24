السراج: لا وجود لقوات تركية في ليبيا.. ونخشى خسارة الأموال المجمدة

نفى رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، وجود قوات تركية تقاتل مع المجموعات المسلحة الموالية لهُ في طرابلس، مؤكدا في ذات الوقت أن حكومة الوفقا تتعاون مع أنقرة في عدة مجالات بينها مجالات أمنية.

وأشار السراج في حديثه مع RT قناة روسيا اليوم، أن حكومته لا تتردد في التعامل مع أي طرف، للدفاع عن نفسها، أمام تحركات الجيش الوطني نحو العاصمة.

وحول ملف حظر السلاح على ليبيا، أوضح رئيس المجلس الرئاسي، أن حكومته ملتزمة بقرار الحظر، لكنّ “الطرف المعتدي” ويقصد الجيش الوطني، يتحصل على السلاح، بشهادة الأمم المتحدة.

وفيما يخصّ المساعي التي يجريها مع الأوروبيين، أضاف السراج أن الكل يبحث عن مصالحه مع ليبيا، سواءًا المصالح السياسية أو الاقتصادية.

ملف الأموال المجمدة:

وفي سياق حديثه لقناة روسيا اليوم، أشار رئيس المجلس الرئاسي، أن حكومته لم تطالب برفع التجميد عن الأموال، إنما طالبت بالمراجعة للودائع، مضيفا أن حكومة الوفاق تتابع مع الجهات الدولية، عملية تداول الأموال.

وأعلن السراج عن خشيته بعدم متابعة الأموال والتصرف فيها، وهو الأمر الذي سيتسبب بخسائر لليبيا، مشيرا أن البنوك التي تودع أموال ليبيا، لا يهمها أن يخسر الليبيين أموالهم.

وحول العلاقات الروسية الليبية، أوضح رئيس المجلس الرئاسي، أن حكومة الوفاق تعمل على مواجعة اتفاق موسكو مع طرابلس منذ العام 2008، إضافة إلى عدة مشاريع أخرى، لحث الشركات الروسية على العمل والعودة للاستثمار في ليبيا.

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