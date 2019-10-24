النقابة العامة لأطباء ليبيا تُثمّن الجهود التي ساهمت في الإفراج عن القافلة الطبية

انتهت أزمة القافلة الطبية غدامس، بعد تصريح مدير مستشفى غدامس محمد عمر الثني تصريح لـ “218”، إنه تم الإفراج عن الأطباء الـ6 المحتجزين في الزنتان، الذين تم اختطافهم قبل نحو أسبوعين.

وثمّنت النقابة العامة لأطباء ليبيا، الجهود التي أثمرت بإطلاق سراح القافلة الطبية التي كانت في طريقها لمدينة غدامس، لتقديم الخدمات التطوعية الصحية لأهالي المدينة والمناطق المجاورة.

ونشرت النقابة العامة صورا للأطباء الستة بعد إطلاق سراحهم، رفقة نقيب أطباء طرابلس حمزة عثمان، وقدّمت شكرها لكل من ساهم في إطلاق القافلة الطبية.

وأثارت حادثة اختطاف الأطباء الستة، الغضب في الشارع الليبي، والمؤسسات الحقوقية، وطالبت في بياناتها بضرورة إطلاق سراح الأطباء، ويجب الفصل بين الواجب الإنساني والملفات الأخرى التي تشهدها ليبيا.

وشارك نشطاء على مواقع التواصل، فرحة إطلاق سراح الأطباء الستة، مطالبين بضرورة حماية الأطباء وكل الجهات الرسمية الخدمية.

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