عمران يبحث أوجه التعاون التجاري والاقتصادي مع الجانب المصري

بحث رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالحكومة المؤقتة إدريس عمران أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي مع نظيره المصري عادل ناصر خلال اجتماع موسع عقد مساء الأربعاء بحضور رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري.

وأكد الجراري في اتصال مع “بوابة إفريقيا الإخبارية” أن الطرفين ناقشا إمكانية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، والاتفاق على تشكيل وفد من رجال الأعمال الليبيين لزيارة القاهرة منتصف شهر نوفمبر المقبل بدعوة من الغرفة التجارية في محافظة الجيزة لبحث التعاون مع التجار ورجال الأعمال.

وأضاف الجراري أن بلدية طبرق ستشهد معرضا للمنتجات والشركات المصرية خلال الفترة القادمة في إطار التعريف بالمنتجات والخدمات المصرية للشارع الليبي، ومشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا بعد تحريرها بالكامل من العصابات الإرهابية.

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