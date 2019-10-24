سالفيني يتهم الحكومة الإيطالية  بالخضوع لمنظمات إنقاذ المهاجرين الأجنبية

اتهم وزير الداخلية الايطالي السابق، زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، الحكومة الحالية بالرضوخ للمنظمات غير الحكومية الناشطة في عمليات إنقاذ المهاجرين بمياه المتوسط.

وقال سالفيني في تصريح يوم الأربعاء، “سفينة أوشن فايكنغ على استعداد لتفريغ 104 مهاجر إلى إيطاليا، لكي تعود مرة أخرى إلى (مياه) ليبيا وجمع مهاجرين غير شرعيين آخرين لنقلهم مجدداً إلى بلادنا حصرا. المنظمات غير الحكومية الأجنبية تفرض أوامرها وحكومتنا تطيع”، على حد وصفه.

ونوه سالفيني، بأنه “منذ 5 أيلول سبتمبر 2019 إلى اليوم، وصل إلى البلاد 3762 مهاجر، بينما وصل خلال نفس الفترة في عام 2018 1456 مهاجرا فقط”، عندما كان حينها وزيرا للداخلية.

وأضاف متسائلاً، مشيرا إلى قادة شريكي الائتلاف الحاكم (حركة خمس نجوم-الحزب الديمقراطي) ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي، “هل هم متواطئون أو غير قادرين؟”، مؤكداً استعداد حكام الأقاليم ورؤساء البلديات، الذين ينتمون إلى حزب الرابطة، لإعلان رفضهم استقبال المهاجرين في المناطق التي يحكمونها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية