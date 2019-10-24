المسماري : المعركة في طرابلس ليست خلافا سياسيا .. بل حرب مع الجماعات الإرهابية

قال المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن المعركة في طرابلس ليست خلافا سياسيا، بل حرب مع الجماعات الإرهابية التي ليس لها حل إلا البندقية.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي أمس، أن قوات الجيش تحقق تقدما واسعا حسب الخطة الموضوعة في عدة مواقع بالعاصمة، موضحا أن الجيش يعمل على إنهاء الحرب في طرابلس في أقرب وقت.

كما كشف المسماري أن المجموعات المسلحة نصبت راجمة صواريخ بين عمارتين مدنيتين في منطقة صلاح الدين، لاستهداف الجيش، إلا أن مقذوفا أطلقته المليشيات انحرف عن مساره، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أطفال، لإلصاق التهمة بالقوات المسلحة.

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