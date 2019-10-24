الجهيناوي: نتواصل مع كافة الأطراف السياسية الليبية لإنهاء الصراع

أكد وزير الشؤون الخارجية في تونس خميس الجهيناوي أمس الأربعاء حرص بلاده على التواصل مع مختلف الفرقاء الليبيين، لوقف الاقتتال الدائر والعودة إلى المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.

وجاءت تصريحات الجهيناوي خلال اللقاء الذي جمعه بمقر وزارة الخارجية في تونس العاصمة بسفيري الولايات المتحدة بطرابلس وبتونس ريتشارد نورلاند ودونالد بلوم، حيث أكد أن ما يحدث في ليبيا يكون له تداعيات مباشرة وانعكاسات على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وفي هذا السياق قال الجهيناوي إن بلاده تجري اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة وخاصة منها الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لبذل المزيد من الجهود للوصول إلى وقف فوري للمواجهات المسلحة والحد من التدخلات الخارجية وللمسار التفاوضي، وفقا لخطة الأمم المتحدة، مشددا على الدور الرئيسي لدول جوار ليبيا وخاصة تونس والجزائر ومصر، بالمساهمة في كل المبادرات التي من شأنها نزع فتيل الأزمة وإخماد نار الصراعات المسلحة للتفرع إلى إعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة في ليبيا التي أنهكتها الصراعات المسلحة.

و ثمّن السفير الأمريكي في طرابلس ريتشارد نورلاند “الجهود التي تبذلها تونس لحلحلة الأوضاع في ليبيا وحرصها على الوقوف على مسافة واحدة من مختلف أطراف النزاع”.

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