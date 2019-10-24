مغيب: نطالب بالتأكيد على نزع سلاح “المليشيات” خلال مؤتمر برلين

طالب النائب في البرلمان سعيد مغيب الحكومة المصرية بدعم القرار رقم 7 لمجلس النواب القاضي بنزع سلاح المليشيات وتفكيكها لتخليص ليبيا من الإرهاب خلال مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع عقده في الفترة المقبلة.

وأضاف مغيب في تصريحات لصحيفة العين أن المؤتمر سيضم 5 دول، وأنه لن تكون هناك مشاركة من أي طرف ليبي سواء شرعيا أو غير شرعي باعتباره مؤتمرا للدول ذات العلاقة بالملف الليبي.

وأكد مغيب خلال حديثه أن مجلس النواب والشعب الليبي يثقون في الرؤية المصرية – حسب قوله- لحل الأزمة الليبية مشيرا أن مصر كانت دائما تقوم بدورها الذي نتوقعه منها، وأن الدبلوماسية المصرية ستبذل قصارى جهدها لدعم الشعب الليبي وتطلعاته في بناء دولة ديمقراطية حديثة بعد تخليص بلدنا من الإرهابيين.

ويرى مغيب أن العالم كله أصبح يدرك أن الجيش الوطني يقاتل مليشيات إرهابية في قوات الوفاق التي تسيطر على طرابلس، مؤكدا على طرح مصالحة شاملة عقب تطهير طرابلس من الإرهابيين حسب وصفه مضيفا بأنه طالما تصدرت هذه المجموعات المسلحة المشهد في ليبيا لا يمكن أن تبني دولة أو أن ننجح في بناء دولة مدنية حقيقية، ويرى مغيب أنه القوات التي تقاتل الجيش الوطني على تخوم العاصمة تجمعت تحت مسميات وأجندات مختلفة عرقية أو مناطقية وإرهابية، ومن بينها كيانات تطمح لتحقيق أطماع سياسية كتنظيم الإخوان الإرهابي الذي يتحصل على تمويل من أطراف خارجية ويسعى لأن تكون ليبيا في قبضته، مشيرا إلى أن ليبيا أصبحت قاب قوسين من تطهير العاصمة للتمهيد لعودتها إلى قلب الوطن بعد تحرير كامل ترابها ومن ثم الوصول إلى المصالحة الوطنية وبناء الدولة المدنية.

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