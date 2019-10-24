أخبار الكبير يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي بأمريكا

العنوان_ نيويورك

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجلس المحافظين لصندوق النقد الدولي بأمريكا.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالاقتصاد العالمي و الخطط المستقبلية والتنمية الدولية في ظل التحديات القائمة وأهمها الصراعات التجارية بين الدول الكبرى.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة تطورات النظام المالي العالمي و الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تساهم في دفع عجلة النمو والحد من الفقر والبطالة بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي .

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