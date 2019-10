روسيا تصدر القمح لليبيا العام المقبل

المتوسط:

قال رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية الليبية، ليف دينغوف، اليوم الأربعاء عقب لقاء رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، الذي يشارك بمدينة سوتشي الروسية في القمة الروسية –الإفريقية، إنه من المفترض توقيع العقد، الذي تبلغ مدته عاما واحدا، في غضون شهر، على أن يبدأ التوريد في بداية العام القادم وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم».

كما بحث الجانبان مجالات التعاون الأخرى، وقال المسؤول، إن «الاجتماع مع السراج أظهر أن طرابلس مهتمة بتطوير تعاون متعدد الجهات مع موسكو، سياسيا واقتصاديا».

وأضاف، أن الليبيين أعربوا عن اهتمامهم بتنفيذ مشاريع في مجالات مثل التنقيب عن النفط والغاز، والكهرباء، إضافة لتقديم يد العون في بناء محطة للطاقة.

