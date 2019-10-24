طرابلس تبحث استحداث منظومة التراخيص

عقد مدير أمن طرابلس أسامة عويدان، اليوم الخميس، اجتماعا مع كل من رئيس مجلس الإدارة بشركة السلع الأمنية، مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص، ورئيس قسم ترخيص طرابلس، رئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس، رئيس مكتب التقنية ونظم المعلومات.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آلية ربط منظومة ترخيص طرابلس مع جميع أقسام ترخيص المركبات الآلية على مستوى ليبيا، وذلك لمنع عمليات السرقة وتسجيل المركبة في قسم ترخيص أخر، وكذلك تخفيف الازدحام الحاصل على قسم ترخيص طرابلس، مما يساعد في تقديم خدمات أفضل وأكثر سهولة للمواطنين.

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