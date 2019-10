المتوسط:

عقد مدير أمن طربلس عميد دكتور أسامة عويدان بديوان المديرية إجتماعا مع رئيس مجلس الإدارة بشركة السلع الأمنية, مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص, رئيس قسم ترخيص طرابلس, رئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس, رئيس مكتب الثقنية ونظم المعلومات.

ونوقش خلال الإجتماع آلية ربط منظومة ترخيص طرابلس مع جميع أقسام ترخيص المركبات الآلية على مستوى ليبيا, وذلك لمنع عمليات السرقة وتسجيل المركبة في قسم ترخيص أخر, وكذلك تخفيف الإزدحام الحاصل على قسم ترخيص طرابلس, مما يساعد في تقديم خدمات أفضل وأكثر سهولة للسادة المواطنين.

The post “داخلية الوفاق”: استحداث منظومة لربط أقسام تراخيص المركبات الآلية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية