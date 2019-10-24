ناكر :لقائي بالصلابي من أجل “لمة وطن” !

العنوان_تونس

علّق رئيس ” حزب القمة ” عبدالله ناكر على الصورة المتداولة له عبر صفحات التواصل الإجتماعي مع القيادي في جماعة الإخوان المسلمين علي الصلابي أمام مقر حركة النهضة في تونس بزعامة راشد الغنوشي .

وقال ناكر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مساء الأربعاء أن هذا اللقاء كان من أجل ” لمة وطن ” في إشارة منه إلى إسم الملتقى الذي يعتزم حزبه عقده للمصالحة الوطنية الشاملة .

وقال ناكر أن هذا الجلوس هو للم شمل الليبيين وحقن دمائهم وأضاف : ” جلسنا مع الجميع وعلى رأسهم علي الصلابي وحفتر والسراج ومصراتة وجماعة النظام السابق حتى تتحقق المصالحة الشاملة الحقيقية ” ..

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