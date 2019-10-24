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ناكر :لقائي بالصلابي من أجل “لمة وطن” !

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_تونس

علّق رئيس ” حزب القمة ” عبدالله ناكر على الصورة  المتداولة له عبر صفحات التواصل الإجتماعي مع القيادي في جماعة الإخوان المسلمين علي الصلابي أمام مقر حركة النهضة في تونس بزعامة راشد الغنوشي .

وقال ناكر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مساء الأربعاء أن هذا اللقاء كان من أجل ” لمة وطن ” في إشارة منه إلى إسم الملتقى الذي يعتزم حزبه عقده للمصالحة الوطنية الشاملة .

وقال ناكر أن  هذا الجلوس هو للم شمل الليبيين وحقن دمائهم وأضاف : ” جلسنا مع الجميع  وعلى رأسهم علي الصلابي وحفتر والسراج ومصراتة وجماعة النظام السابق حتى تتحقق المصالحة الشاملة الحقيقية  ” ..

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • ناكر ونكير مصالحة مع من مع شر ما خلق واين فى حزب النهبة التونسى حزب راشى الفنكوشى المتهم بتنظيم سرى يقتل المعارضين لابد ان تعرف انه لا امن ولا امان فى اى مكان الا بابعاد الخوان عن السلطة كما حدث فى مصر والسودان ولن تستقر تونس فى ظل هذا السرطان الخبيث واتوقع حدوث صدام بين الرئيس التونسى قيس سعيد وخوان تونس لانهم سيحاولوا فرض سيطرتهم عليه ولكنهم من النوع العنيد صاحب شخصية قوية يرفض ان يتحكم فيه امعات الخوان وسيصر على تطبيق الدستور كاملا مما يزعج الخوان الذين يريدونها فوضى لينشطوا فى الظلام

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