الحويج : يجب عقد مؤتمر سوتشي للتسوية في ليبيا

أعلن وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج، عن ضرورة عقد مؤتمر سوتشي للتسوية في ليبيا، على غرار المؤتمر حول التسوية السورية.

وطلب الحويج في حديث لوكالة سبوتنيك الروسية، أمس، على هامش قمة “روسيا – إفريقيا” في سوتشي، طلب من روسيا أن تسهم أكثر في حل الأزمة الليبية، وأن يكون هناك مؤتمر سوتشي لليبيا.

مضيفا أن المجتمع الدولي عليه أن يحل الأزمة الليبية، لا إدارتها، وأن ينهي فوضى السلاح، ويضع آليات لجمعه ونزعه من المجموعات المسلحة، مشددا على ضرورة حل المشكلة الأمنية، وتحرير طرابلس أولا، ثم الذهاب إلى حوار شامل ومصالحة وطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخابات.

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