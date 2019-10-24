مقتل مسعف جراء قصف جوي على منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس

أعلن مركز الطب الميداني والدعم التابع لحكومة الوفاق، مقتل أحد أعضاء قسم الإسعاف والطوارئ بالمركز بقصف جوي على منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس.

وقال المركز، إن أحد أعضاء قسم الإسعاف والطوارئ بالمركز ويدعى سالم انفيص قتل في قصف جوي فجر اليوم الخميس، بالمستشفى الميداني صلاح الدين والذي كان له دور كبير في خدمة وانقاد جرحى الاشتباكات من جميع الاطراف.

وتعرضت المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف لهجمات وقصف جوي خلال الاشتباكات الدائرة في محيط طرابلس بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق منذ أبريل الماضي ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الاطباء والمسعفين.

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