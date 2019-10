المتوسط:

قامت بلدية بنغازي بأعمال نقل وإزالة المُخلفات والأتربة والكنس في عدد من المناطق والطُرقات والشوارع.

و شملت إمتداد شارع الوحدة العربية (شارع عشرين) بغد تقاطع الشارع مع طريق الدائري الخامس ،ومنطقة أرض الحراسة بجوار سوق الوحدة العربية (سوق المصرية ) ،و منطقة بوهديمة بجوار العمارات والشعبية الأرضية ،و من جانبي طريق الساحلي بمنطقة سيدي خليفةو وكذلك تقاطع شارع الخليج بمنطقة الليثي مع طريق الدائري الثالث

