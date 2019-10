المتوسط:

انطلقت اليوم الخميس، أعمال الدورة الـ 31 لمجلس وزراء البيئة العرب برئاسة ليبيا، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وبمشاركة وزراء الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة.

وتتضمن الدورة مناقشة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية «الاقتصادية والاجتماعية»، خاصة ما يتعلق بـ«رصد التلوث الإشعاعي»، والإدارة المتكاملة للنفايات في المنطقة العربية، ومتابعة تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب الإعداد والتحضير والمتابعة لدورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة، وصياغة الموقف العربي من العهد الدولي للبيئة، ودراسة مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة، حسب وكالة الأنباء السعودية.

كما أن أعمال الدورة ستتطرق إلى التعامل مع قضايا تغير المناخ والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، ومتابعة أعمال آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة لمناقشة تقارير حول الوضع البيئي في فلسطين وهضبة الجولان السورية والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي وليبيا والأردن ولبنان واليمن.

وتستعرض الدورة تجارب وقصص نجاح الدول العربية في مجال الاقتصاد الأخضر، ومشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، واختيار شعار يوم البيئة العربي لعامي (2020-2021)، وتنظيم فعاليات بيوم البيئة العربي لعام 2019م تحت شعار «نفاياتنا.. ثروة مهدرة».

The post انطلاق أعمال الدورة ال 31 لمجلس وزراء البيئة العرب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية