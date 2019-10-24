الجهيناوي يبحث مع سفيري الولايات المتحدة لدى ليبيا وتونس الأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، أمس في تونس، مع سفيري الولايات المتحدة لدى ليبيا وتونس، ريتشارد نورلاند، ودونالد بلوم، بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وحسب الخارجية التونسية، فقد أكد الجهيناوي حرص بلاده على التواصل مع مختلف الأطراف الليبية، لحثهم على ضرورة العودة إلى المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، منبها إلى التداعيات المباشرة لتطورات الأوضاع في ليبيا، وانعكاساتها السلبية على أمن المنطقة واستقرارها.

هذا وشدد الجهيناوي على الدور الرئيسي لدول الجوار الليبي، وخاصة تونس والجزائر ومصر في المساهمة في كل المبادرات الرامية إلى مساعدة الليبيين على تجاوز خلافاتهم، والتفرع لإعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة.

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