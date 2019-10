“مركزي تاجوراء”: تفعيل البوابات الأمنية والثابتة

المتوسط:

قامت دوريات فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء اليوم الأربعاء الموافق 23اكتوبر 2019م بالإنتشار داخل مدينة طرابلس وضواحيها وبلدية تاجوراء وبلدية القره بوللي.

وتمركزت هذه الدوريات على طول طريق الساحلي، حيت تم تفعيل البوابات الأمنية الثابتة والمتحركة وتفتيش المركبات الألية وضبط المجرمين والخارجين عن القانون وإحالتهم لجهات الإختصاص، ومن مهام هذه الدوريات حماية وتأمين الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأمن والإستقرار.

