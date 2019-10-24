الجهيناوي ونولاند يبحثان المستجدات بالملف الليبي

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بحث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي مع سفير الولايات المتحدة الأميركية في طرابلس، ريتشارد نورلاند، مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، بحضور سفير أميركا في تونس دونالد بلوم.

وأكد الجهيناوي، خلال اللقاء الذي انعقد أمس الأربعاء، حرص تونس على التواصل مع مختلف الفرقاء الليبيين؛ لحثهم على إيقاف الاقتتال، والعودة إلى المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، منبها إلى التداعيات المباشرة لتطورات الأوضاع في ليبيا، وانعكاساتها بالغة الخطورة على أمن المنطقة بأسرها واستقرارها، حسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

من جهته ثمن نورلاند من الجهود التي تبذلها تونس لحلحلة الأوضاع في ليبيا، وحرصها على الوقوف على مسافة واحدة من مختلف أطراف النزاع.

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