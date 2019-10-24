الاتحاد الأفريقي: لا نجاح لمؤتمر برلين في ظل غياب جيران ليبيا

انتقد مفوض السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي اسماعيل شرقي عدم دعوة دول جوار ليبيا لحضور مؤتمر برلين المزمع عقده قريبا أو حتى دعوتهم للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية.

وأكد شرقي في تصريحات لوكالة سبوتنيك على هامش قمة سوتشي الروسية الأفريقية على أهمية دعوة الجزائر ومصر والسودان وغيرها من دول الجوار لحضور مؤتمر برلين الرامي لإنهاء الصراع المسلح في ليبيا، مشيرا إلى أن كل تلك الدول تعاني من الوضع في ليبيا وخاصة على الصعيد الأمني.

يشار إلى أن شرقي كان قد صرح في وقت سابق أن الاتحاد الأفريقي لم يحسم قراره بعد حول حضور مؤتمر برلين، فيما لم يتم دعوة الأطراف الليبية المتنازعة لحضورها أيضا بعد أن تأجل إلى شهر نوفمبر المقبل فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن المؤتمر قد يتأجل إلى أوائل العام المقبل.

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