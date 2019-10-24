اخبار ليبيا الان

الاتحاد الأفريقي: لا نجاح لمؤتمر برلين في ظل غياب جيران ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتقد مفوض السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي اسماعيل شرقي عدم دعوة دول جوار ليبيا لحضور مؤتمر برلين المزمع عقده قريبا أو حتى دعوتهم للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية.

وأكد شرقي في تصريحات لوكالة سبوتنيك على هامش قمة سوتشي الروسية الأفريقية على أهمية دعوة الجزائر ومصر والسودان وغيرها من دول الجوار لحضور مؤتمر برلين الرامي لإنهاء الصراع المسلح في ليبيا، مشيرا إلى أن كل تلك الدول تعاني من الوضع في ليبيا وخاصة على الصعيد الأمني.

يشار إلى أن شرقي كان قد صرح في وقت سابق أن الاتحاد الأفريقي لم يحسم قراره بعد حول حضور مؤتمر برلين، فيما لم يتم دعوة الأطراف الليبية المتنازعة لحضورها أيضا بعد أن تأجل إلى شهر نوفمبر المقبل فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن المؤتمر قد يتأجل إلى أوائل العام المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك