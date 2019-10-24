«الأرصاد»: طقس متقلب على غرب البلاد

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن مناطق غرب البلاد ستشهد طقسا متقلبا، مع احتمال سقوط أمطار على أماكن متفرقة، يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

وتوقع المركز، في نشرة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تكون الأجواء ماطرة من حين لآخر اليوم وغدا على بعض مناطق الشمال الغربى، وتشمل غالب مناطق الجنوب الغربى يوم السبت، كما ستتراوح درجات الحراة على جميع المناطق بين 23 و34 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى مصراتة – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

الطقس غائم جزئيا بالسحب، تتكاثر اليوم مع احتمال سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، ثم تتحول غدا إلى شمالية غربية، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و32 درجة مئوية، وبعدها تسجل انخفاضا ملحوظا على غالب المناطق.

سرت والخليج – سهل بنغازي حتى مساعد – الواحات – مراده:

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى متغيرة الاتجاه، بينما تصل درجة الحرارة القصوى إلى 29 درجة مئوية في بعض المناطق.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم على غدامس والحمادة، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، قد تصحبها خلايا رعدية، وتشمل مساء الغد والسبت المقبل غالب المناطق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها من خفيفة إلى معتدلة، تتحول غدا إلى شمالية غربية على غدامس والحمادة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و33 درجة مئوية، وتصل على غات إلى 34 درجة مئوية، وتنخفض غدا على غدامس والحمادة وغات.

الكفرة – السرير – تازربو:

الطقس مشمس، تظهر بعض السحب العابرة، والرياح شمالية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و30 درجة مئوية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا