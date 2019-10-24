انقطاع التيار عن محطات في طرابلس بسبب الاشتباكات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، انقطاع التيار عن محطات الهضبة، وباب العزيزية، وعين زارة، والزراعة، وذلك نتيجة الاشتباكات الجارية في جنوب العاصمة.

وقالت الشركة في منشور لها الليلة البارحة، إن العمل جار على محاولة تغذية هذه المناطق، رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه الشركة في تغذية أحمال هذه المحطات .

يشار إلى أن الهضبة الجنوب اثنين، ودوائر الشرق الجنوب واحد واثنين، وبعض دوائر نقل الطاقة مئتين وعشرين، مازالت مفصولة، بسبب وقوعها في مناطق الاشتباكات، ولم تستطع فرق الصيانة الوصول إليها، وفي حالة عدم صيانة هذه الدوائر قد يؤدي ذلك إلى حدوث إظلام في بعض مناطق طرابلس، حسب الشركة .

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