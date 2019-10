“المؤقتة” تبحث زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر

المتوسط:

التقى رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالحكومة المؤقتة إدريس عمران مع نظيره المصري عادل ناصر بحضور رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري لبحث أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي.

وقال الجراري إن الطرفين ناقشا الأربعاء إمكانية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، والاتفاق على تشكيل وفد من رجال الأعمال الليبيين لزيارة القاهرة منتصف شهر نوفمبر المقبل بدعوة من الغرفة التجارية في محافظة الجيزة لبحث التعاون مع التجار ورجال الأعمال.

وأضاف الجراري أن بلدية طبرق ستشهد معرضا للمنتجات والشركات المصرية خلال الفترة القادمة في إطار التعريف بالمنتجات والخدمات المصرية للشارع الليبي، ومشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا بعد تحريرها بالكامل من العصابات الإرهابية.

