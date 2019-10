المتوسط:

قام المدير المساعد لادارة الخدمات الصحية في درنة بجولة تفقدية للمركز الصحي للرعاية الاولية بالساحل الشرقي (السوق العام) صحبة لفيف من اعضاء الادارة.

تم خلالها الاطلاع علي سير العمل و تسليم حصة المركز من الادوية والمواد التشغيلية.

