معيتيق يشارك في احتفالات الغرفة التجارية النمساوية

احتفلت الغرفة التجارية العربية النمساوية أمس الأربعاء بعيدها الثلاثين برعاية رئيس جمهورية النمسا “ألكسندر فان دير بيلين”، وبمشاركة واسعة من الدول العربية، ومثّل ليبيا النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ووكيل وزارة الاقتصاد فتحي أونيس.

وأكد معيتيق خلال الاحتفالية أن ليبيا حريصة على العلاقات بين البلدين، مشددا على عزم حكومة الوفاق إحداث تنمية وتعزيز التبادل التجاري مع النمسا وحرص الوفاق على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الذي فاق مليار دولار العام الماضي منها “985” مليون دولار هي صادرات ليبية إلى النمسا، إضافة إلى ” 44″ مليون دولار قيمة الواردات من فيينا وتعد النمسا شريكا قويا على صعيد واردات المواد الغذائية وتصدر ليبيا للنمسا بشكل متقطع الحديد وأنواع التمور المختلفة ومواد خام أخرى متعلقة بالبناء.

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