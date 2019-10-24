إصابة ممرض في قصف جوي على المستشفى الميداني بمحور وادي الربيع

أعلن المكتب الإعلامي التابع لعملية «بركان الغضب»، إصابة ممرض في قصف جوي استهدف المستشفى الميداني في محور وادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المكتب إن الممرض نقل إلى إحدى مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج، منوها بأن القصف تسبب في أضرار واسعة بالمستشفى، وتدمير عدد من سيارات الإسعاف.

هذا وكان قصف جوي استهدف سيارة إسعاف بمنطقة صلاح الدين في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ما أدى إلى وفاة المسعف سالم أنفيص

وندد المكتب الإعلامي لعملية «بركان الغضب» بـ«استمرار استهداف الأطقم الطبية والطبية المساعدة».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا