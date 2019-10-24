توقف دائرة الهضبة الكهربائية جنوب طرابلس بسبب الاشتباكات

العنوان_طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه نتيجة للاشتباكات الجارية في جنوب العاصمة طرابلس انفصلت على أثرها دائرة الهضبة جنوب طرابلس جهد (220 ك ف) من الطرفين .

أدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي عن محطة الهضبة، باب العزيزية ، عين زارة ، الزراعة ، وجاري العمل على محاولة تغذية هذه المناطق رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه الشركة في تغذية أحمال هذه المحطات .

وذكرت “العامة للكهرباء” أن الهضبة الجنوب رقم 2 كذلك دوائر الشرق وبعض دوائر نقل الطاقة( 220) لازالت مفصولة بسبب وقوعها في مناطق الاشتباكات ولم تستطع فرق الصيانة الوصول إليها.

كما أشارت الشركة إلى أنه في حالة عدم صيانة هذه الدوائر قد يؤدي ذلك إلى حدوث إظلام تام في بعض مناطق طرابلس.

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