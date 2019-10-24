انتشار أمني داخل طرابلس وضواحيها

قامت دوريات فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، أمس الأربعاء، بالانتشار داخل مدينة طرابلس وضواحيها وبلدية تاجوراء وبلدية القره بوللي.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، أن الدوريات تمركزت على طول طريق الساحلي، حيت تم تفعيل البوابات الأمنية الثابتة والمتحركة وتفتيش المركبات الآلية وضبط المجرمين والخارجين عن القانون وإحالتهم لجهات الاختصاص، لافتا إلى أنه ومن مهام هذه الدوريات حماية وتأمين الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأمن والاستقرار.

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