بوتين: الأحداث في ليبيا نتيجة سياسة غير مسؤولة لعدد من الدول

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاحداث في ليبيا نتيجة سياسة غير مسؤولة لعدد من الدول التي حرفت قرار الأمم المتحدة، ونحن نتابع الوضع بقلق بالغ.

سوتشي – سبوتنيك. وقال بوتين خلال قمة “روسيا ــ أفريقيا” وبعد كلمة رئيس حكومة الوفاق الليبية: “نتابع جميعنا بقلق شديد الأحداث التي تتطور في بلادكم. أعتقد أن ما يحدث الآن هو نتيجة للسياسات غير المسؤولة لعدد من الدول التي تصرفت منتهكة للقانون الدولي في ليبيا وحرفت القرار ذي الصلة الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ذاك الوقت”.

وتوقفت حكومة ليبيا، بعد الإطاحة وقتل معمر القذافي في عام 2011، عن العمل كدولة واحدة، وتسود السلطة المزدوجة في البلاد الآن، ويقع البرلمان الذي ينتخب من قبل الشعب في الشرق، أما في الغرب، في العاصمة طرابلس، تشكلت حكومة الوفاق الوطني بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويترأسها فايز سراج. تعمل سلطات الجزء الشرقي من البلاد بشكل مستقل عن طرابلس وتتعاون مع الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، الذي لم يتوقف عن محاولة السيطرة على طرابلس منذ أبريل/نيسان 2019.