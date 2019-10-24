الكبير يحضر الاجتماعات السنوية لمجلس المحافظين لصندوق النقد الدولي بواشنطن

ليبيا – حضر محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير يوم الجمعة الماضي الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجلس المحافظين لصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالاقتصاد العالمي والآفاق المستقبلية والتنمية الدولية في ظل التحديات القائمة والتي من أهمها الصراعات التجارية بين الدول الكبرى.

كما تم بحث تطورات النظام المالي العالمي وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى دفع عجلة النمو والحد من مستوى الفقر والبطالة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

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